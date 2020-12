GF Vip nomination di ieri sera, lunedì 7 dicembre 2020 (Di martedì 8 dicembre 2020) GF Vip nomination ieri sera 7 dicembre 2020 Dopo l’eliminazione di ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 8 dicembre 2020) GF VipDopo l’eliminazione di ...

GrandeFratello : Il VIP immune è... Rosalinda! Quindi Selvaggia si ritrova direttamente in nomination! #GFVIP - lmj_eleven : RT @GrandeFratello: Il VIP immune è... Rosalinda! Quindi Selvaggia si ritrova direttamente in nomination! #GFVIP - tranviadeseo : RT @GrandeFratello: Il VIP immune è... Rosalinda! Quindi Selvaggia si ritrova direttamente in nomination! #GFVIP - yamilamansilla3 : RT @GrandeFratello: Il VIP immune è... Rosalinda! Quindi Selvaggia si ritrova direttamente in nomination! #GFVIP - goossipgirlll : #GFVIP ma in nomination andranno selvaggia+2 vip o selvaggia+1 vip? -