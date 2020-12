Fate presto L’ultimatum delle imprese a Ursula

(Di martedì 8 dicembre 2020) Basta cincischiare, l’Europa si dia una mossa sul Recovery Fund. Le difficoltà, si sa, spesso uniscono culture diverse. E così gli imprenditori di Francia, Germania, Spagna, Italia e Polonia hanno preso carta e penna e scritto aVon der Leyen. Per dare la sveglia a Bruxelles. “L’Europa ha urgentemente bisogno di un Piano per la ripresa e la crescita; gli strumenti chiave del Recovery Plan europeo, il quadro finanziario pluriennale e il Next Generarion Eu, sono oggi più importanti che mai e devono diventare operativi senza ulteriori ritardi”, è l’incipit della lettera. Nella missiva, firmata dalle Confindustrie dei cinque Paesi, esortano i leader politici europei a superare lo stallo negoziale che tiene in ostaggio il bilancio, soprattutto a causa dei veti dell’Ungheria e della stessa Polonia. Una spallata con cui evitare l’esercizio provvisorio che ridurrebbe le ...

Lucia79528064 : @Leone0878 @Mr_Mrk1 Fate presto che sono quasi finite ??????? Tre ore per preparare e 5 minuti per mangiare ?? - PaoloRigoni4 : @GiovanniAgost20 Fate presto. - Daaadxoxo : RT @iamtoad: MELISSA AMORE CHE BELLA CHE SEI FATE PRESTO CHE MI MANCATE TANTO #BrooklynNineNine - iamtoad : MELISSA AMORE CHE BELLA CHE SEI FATE PRESTO CHE MI MANCATE TANTO #BrooklynNineNine - Roky99760738 : RT @beat_oven: Fate presto !!!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Fate presto

Formiche.net

Il programma tornerà in diretta con una squadra rinnovata di autor i e una nuova linea editoriale curata, per Rai2, da Gabriella Oberti. Detto Fatto – promettono – resterà fedele alla sua natura ma av ...La vaccinazione di massa è già in corso in Cina, Russia, Regno Unito e inizia venerdì negli Stati Uniti. L’ Agenzia Ue del Farmaco (Ema) si riunisce solo il 29 dicembre per il via all’immunizzazione, ...