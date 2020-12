Fa sesso con un ragazzo di 14 anni e viene denunciata, poi lo accusa: «Ha mentito sulla sua età» (Di martedì 8 dicembre 2020) Fa sesso con un ragazzo di 14 anni e poi lo accusa di aver mentito sulla sua età. Teah Vincent, 32 anni, è stata scagionata dall’accusa di abusi su minore dopo aver spiegato che il giovane aveva mentito sulla sua data di nascita. La donna ha ammesso che non avrebbe mai avuto rapporti con lui se avesse saputo che aveva solo 14 anni. La mamma di tre figli, ha pianto in modo incontrollabile quando i giurati l’hanno scagionata, ha detto alla corte di aver iniziato a fare sesso con il ragazzo nella sua casa di Woolaston, nel Gloucestershire, ma pensava che avesse più di 16 anni. Secondo quanto riporta il Sun, la donna ha visto il ragazzo e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 8 dicembre 2020) Facon undi 14e poi lodi aversua età. Teah Vincent, 32, è stata scagionata dall’di abusi su minore dopo aver spiegato che il giovane avevasua data di nascita. La donna ha ammesso che non avrebbe mai avuto rapporti con lui se avesse saputo che aveva solo 14. La mamma di tre figli, ha pianto in modo incontrollabile quando i giurati l’hanno scagionata, ha detto alla corte di aver iniziato a farecon ilnella sua casa di Woolaston, nel Gloucestershire, ma pensava che avesse più di 16. Secondo quanto riporta il Sun, la donna ha visto ile ...

