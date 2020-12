Call of Duty: Mobile World Championship, Activision cancella le Grand Finals a causa della pandemia di Covid-19 (Di martedì 8 dicembre 2020) Brutte notizie per tutti i fan di Call of Duty. L’azienda statunitense produttrice di videogiochi Activision Publishing ha infatti annunciato di aver annullato le Grand Finals di Call of Duty: Mobile World Championship 2020. Activision ha tenuto a chiarire che alla base di questa decisione c’è ovviamente la pandemia di Covid-19, che è ancora un problema molto serio in tutto il mondo. L’evento avrebbe dovuto svolgersi a Los Angeles alla fine del mese. Si sarebbe quindi trattato dell’atto finale del torneo Call of Duty: Mobile World Championship, strutturato in cinque fasi. Una ... Leggi su esports247 (Di martedì 8 dicembre 2020) Brutte notizie per tutti i fan diof. L’azienda statunitense produttrice di videogiochiPublishing ha infatti annunciato di aver annullato lediof2020.ha tenuto a chiarire che alla base di questa decisione c’è ovviamente ladi-19, che è ancora un problema molto serio in tutto il mondo. L’evento avrebbe dovuto svolgersi a Los Angeles alla fine del mese. Si sarebbe quindi trattato dell’atto finale del torneoof, strutturato in cinque fasi. Una ...

