Borghese indagato per false fatture: "Fregato da un parente. Mi fidavo" (Di martedì 8 dicembre 2020) Sostiene di essere stato “Fregato da un parente”: Alessandro Borghese, conduttore del programma “Quattro ristoranti”, è ora indagato per false fatture. Lo chef si sfoga al Corriere della Sera: “Mi fidavo, era uno di famiglia, ma ha usato la società a nostra insaputa”. I due si sono conosciuti nel 2009, quando il presentatore si è fidanzato con la moglie. «Guardi, stiamo parlando di uno con cui passavo tutti i weekend, le vacanze al mare, le feste comandate... Mi fidavo di lui come di me stesso. E lui era rassicurante: “Alessandro non ti preoccupare, ti faccio i bonifici io”. A me andava bene: faccio il cuoco, non capisco nulla di conti. Infatti non lo controllavo». Borghese ammette di aver sbagliato a non controllarlo (ma “Non ti ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 8 dicembre 2020) Sostiene di essere stato “da un”: Alessandro, conduttore del programma “Quattro ristoranti”, è oraper. Lo chef si sfoga al Corriere della Sera: “Mi, era uno di famiglia, ma ha usato la società a nostra insaputa”. I due si sono conosciuti nel 2009, quando il presentatore si è fidanzato con la moglie. «Guardi, stiamo parlando di uno con cui passavo tutti i weekend, le vacanze al mare, le feste comandate... Midi lui come di me stesso. E lui era rassicurante: “Alessandro non ti preoccupare, ti faccio i bonifici io”. A me andava bene: faccio il cuoco, non capisco nulla di conti. Infatti non lo controllavo».ammette di aver sbagliato a non controllarlo (ma “Non ti ...

Corriere : Di che cifre parliamo? «Circa 200 mila euro. Soldi che ha finito di ridarmi tre settimane fa, credo vendendo un imm… - Corriere : ?? ?? Alessandro Borghese indagato per fatture false - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Borghese indagato per false fatture: 'Fregato da un parente. Mi fidavo' - HuffPostItalia : Borghese indagato per false fatture: 'Fregato da un parente. Mi fidavo' - leone52641 : RT @alepertutti: Alessandro Borghese indagato per false fatture: «Non c’entro, sono stato fregato» | Cook -