Boldrini fa la vittima e denuncia Salvini: «Mi deve risarcire i danni delle sue campagne d’odio» (Di martedì 8 dicembre 2020) «Ho intrapreso un’azione legale contro Matteo Salvini, una causa civile al tribunale di Milano per risarcimento danni». Lo rivela in un’intervista al Corriere della Sera Laura Boldrini, deputata del Pd. Ma danni per cosa? «Per una massiccia strumentalizzazione della mia persona attraverso una campagna d’odio che non ha precedenti. Massiccia e duratura, e dai toni virulenti». E ancora, la Boldrini sottolinea che si tratta «del mio nome associato ai crimini commessi dai migranti, come se io avessi la responsabilità di quelle azioni delinquenziali. Ma per capire dovremmo andare con ordine». Boldrini e le “risorse Boldriniane” Laura Boldrini spiega che quando la Lega era al 4% nel 2013, «Salvini per risollevarne le sorti ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 8 dicembre 2020) «Ho intrapreso un’azione legale contro Matteo, una causa civile al tribunale di Milano per risarcimento». Lo rivela in un’intervista al Corriere della Sera Laura, deputata del Pd. Maper cosa? «Per una massiccia strumentalizzazione della mia persona attraverso una campagnache non ha precedenti. Massiccia e duratura, e dai toni virulenti». E ancora, lasottolinea che si tratta «del mio nome associato ai crimini commessi dai migranti, come se io avessi la responsabilità di quelle azioni delinquenziali. Ma per capire dovremmo andare con ordine».e le “risorseane” Lauraspiega che quando la Lega era al 4% nel 2013, «per risollevarne le sorti ...

claudiozito1975 : #boldrini a quando l’inginocchiamento in Parlamento per il povero Kabobo vittima del sistema e quindi disadattato e… - RItalia_N : Sconto di pena per Kabobo, figlio di una vittima: “Mi si gela il sangue”. “Dov’era Boldrini quando hanno ucciso mio… - twalso : @francescatotolo Se non fa la vittima ogni giorno la #boldrini non si sente realizzata -