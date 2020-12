Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2020 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 dicembre 2020)DEL 7 DICEMBREORE 18:05 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARACCOMANDIAMO PRUDENZA A CHI PERCORRE LA A1 FIRENZE, SEGNALATO INFATTI UN INCIDENTE TRA UN’AUTO E UN MEZZO PESANTE TRA PONZANONO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD VERSO. PASSIAMO AL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DALLA TANGENZIALE EST A PORTONACCIO IN USCITA DA. CI SPOSTIAMO SULLA PRENESTINA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI COLLE MONFORTANI IN DIREZIONE DEL RACCORDO. MOLTO TRAFFICATA LA CASILINA, ...