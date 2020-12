**Ue: bozza piano Recovery, in tutto 196 mld di fondi** (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. Adnkronos) - Sono in tutto 196 i miliardi di euro da allocare per il 'piano nazionale di ripresa e resilienza'. Si legge nella bozza del provvedimento. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. Adnkronos) - Sono in196 i miliardi di euro da allocare per il 'nazionale di ripresa e resilienza'. Si legge nelladel provvedimento.

Covid: bozza Ue, evitare assembramenti alle messe di Natale

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – “Ad una prima sommaria lettura la bozza sulla governance del Recovery inviata ai Ministri stanotte appare opaca, e presenta profili di incostituzionalità”. Lo scrive su Fb l ...

EV, colonnine, idrogeno e alta velocità: la bozza di strategia europea sulla mobilità sostenibile

30 mln di auto full electric, punti di ricarica da 200mila a 3 mln. Più mille per l’idrogeno. Anche navi e aerei a 0 emissioni nella mobilità sostenibile UE ...

