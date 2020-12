Traffico Roma del 07-12-2020 ore 20:00 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ultimo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del Traffico Traffico che si sta via via normalizzando sulle principali arterie cittadine anche se restano rallentamenti su molte consolare in uscita dal centro nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare ne sulle altre autostrade abbiamo ancora code sulla Cassia tra Tomba di Nerone la Giustiniana con te sulla Nomentana dal raccordo all’abitato di Colleverde code anche sulla Prenestina dal raccordo a Colle monfortani a complicare la situazione un incidente spostamenti penalizzati dal maltempo piovendo a diverse zone dell’interno capitolino un terrore invito alla massima cautela nella guida al Aurelio per le conseguenze di una voragine si è resa necessaria la chiusura di via Angelo Emo 3 via Marcantonio ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 dicembre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ultimo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità delche si sta via via normalizzando sulle principali arterie cittadine anche se restano rallentamenti su molte consolare in uscita dal centro nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare ne sulle altre autostrade abbiamo ancora code sulla Cassia tra Tomba di Nerone la Giustiniana con te sulla Nomentana dal raccordo all’abitato di Colleverde code anche sulla Prenestina dal raccordo a Colle monfortani a complicare la situazione un incidente spostamenti penalizzati dal maltempo piovendo a diverse zone dell’interno capitolino un terrore invito alla massima cautela nella guida al Aurelio per le conseguenze di una voragine si è resa necessaria la chiusura di via Angelo Emo 3 via Marcantonio ...

virginiaraggi : Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traf… - virginiaraggi : Spostate 42 bancarelle dell'Eur, tra via Cristoforo Colombo e piazzale metro. Creavano pericoli per il traffico e p… - virginiaraggi : Grazie a Carabinieri Roma per blitz anti-camorra in Lazio, Veneto e Campania. Arrestate 28 persone, coinvolto anche… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli fine traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Ceprano (Km 642) e A1 Svincolo Pontecorvo (Km… - TrafficoA : A1 - Ceprano-Pontecorvo - Traffico Rallentato A1 Roma-Napoli Traffico Rallentato tra Ceprano e Pontecorvo per incidente -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 07-12-2020 ore 17:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Coronavirus: P.Chigi, superati 6,6 mln download app IO

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – “A conferma dell’enorme interesse dimostrato dai cittadini per il Programma Cashback, i download dell’app IO hanno oggi superato i 6,6 milioni”. Ne da notizia Palazzo Chigi.

X Municipio, Davide Bordoni (LEGA): Ponte della Scafa non può trasformarsi in cantiere infinito

POLITICA ROMA - "Ci dobbiamo sbrigare a concludere i lavori per il Nuovo Ponte della Scafa, per due motivi: uno legato alla consegna di un'opera ...

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – “A conferma dell’enorme interesse dimostrato dai cittadini per il Programma Cashback, i download dell’app IO hanno oggi superato i 6,6 milioni”. Ne da notizia Palazzo Chigi.POLITICA ROMA - "Ci dobbiamo sbrigare a concludere i lavori per il Nuovo Ponte della Scafa, per due motivi: uno legato alla consegna di un'opera ...