Sono tornati i librigame | ecco i 10 migliori

Leggi su wired

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Tra la fine degli anni ’80 e gli anni ’90, negli zaini e nelle librerie dei giovani nerd, che ancora non si chiamavano così, non era raro trovare libretti tascabili di collane dai titoli evocativi: Lupo solitario, Dimensione avventura, Alla corte di Re Artù, Oltre l’incubo, Ninja. Le magnifiche copertine illustrate promettevano di trasportare i lettori in viaggi fantastici verso altri mondi, affollati di stregoni, demoni, mostri e guerrieri. Sfogliandone le pagine ci si ritrovava a vivere un’avventura da protagonisti, compiendo scelte a bivi che avrebbero determinato il successo o il fallimento dell’eroe di turno, annotando statistiche, oggetti, monete e punti vita, e “tirando” gli ormai famigerati dadi a 6 facce, tradizionalmente stampati negli angoli in alto delle pagine. Fu il periodo d’oro dei, un boom arrivato in Italia con quasi vent’anni di ritardo ...