Problemi con il servizio di cashback appena lanciato | l’app ‘Io’ non funziona | la furia degli utenti

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 7 dicembre 2020) L’8 Dicembre 2020 partirà ildi Stato:è pronta ma ha deie non, glied il delirio in retenon(Foto di mohamed Hassan da Pixabay)Con l’ultimo aggiornamento fornito dagli sviluppatori del‘Io‘, gliitaliani iscritti alpotranno sfruttare il meccanismo, pensato per questi difficili momenti di pandemia. Cos’è ile come ottenerlo Ilè unche permette di ricevere un rimborso riguardo gli acquisti pagati con strumenti elettronici, bancomat o carte. Dall’8 ...