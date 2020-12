Perché mangiare cipolla cruda | ecco la risposta…

Leggi su giornal

Le cipolle sono bulbi della natura che in cucina si utilizzano molto. Generalmente le cipolle si tritano e si cuociono per realizzare gustosi soffritti per accompagnare i nostri secondi sulla tavola oppure si sposano con altre verdure per insaporire le insalate. Questi ortaggi hanno molte proprietà benefiche e l'ideale per appropriarsene sarebbe gustare questo cibo quando non è cotto. Scopriamo tutto sulle cipolle crude: benefici e come mangiarle al meglio. Cipolle crude benefici Dal punto di vista nutrizionale lasi presenta come un ottimo alimento. L'ortaggio non contiene infatti sostanze come il lattosio né il glutine per cui può essere mangiato anche dalle persone che hanno particolari intolleranze alimentari e da chi soffre di celiachia. Si sa come per questi soggetti trovare gli alimenti giusti nella dieta sia molto importante.