Patrick Zaki resta in carcere per altri 45 giorni, La decisione del giudice egiziano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il giudice della terza sezione antiterrorismo del tribunale del Cairo ha annunciato oggi il rinnovo per 45 giorni della custodia cautelare dello studente dell'università di Bologna Patrick Zaki, in carcere da febbraio in Egitto con l'accusa di propaganda sovversiva

