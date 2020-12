Nocera Inferiore | nessuna decisione ancora di ripresa scuola in presenza

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto L’attesasulla riapertura delle scuole anon c’èstata. Stamattina si è riunito il tavolo tecnico per fare il punto della situazione con la protezione civile, i dirigenti comunali di settore, il comandante della Polizia Locale e i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di, alladel Sindaco e del vicesindaco con delega alla pubblica istruzione, per raccogliere ogni più utile informazione in merito allo stato delle scuole in relazione alla epidemia covid. La nota che dà riscontro delle scelte rimanda tutto alla determinazioni degli organi più in alto. “L’amministrazione fa presente che le decisioni in merito alla riapertura delle scuole del ciclo primario è disposta ...