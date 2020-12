Nina Moric: “… quegli occhi mi avrebbero accompagnato per l’eternità” (Di lunedì 7 dicembre 2020) La modella croata Nina Moric, dopo aver accolto a casa Carlos Maria è stata attaccata dagli hater. In sua difesa una persona molto speciale In questi giorni prima del Natale, Nina Moric, ha ricevuto una sorpresa una visita molto speciale. Ha accolto nel suo appartamento milanese il figlio Carlos Maria, con cui ha trascorso momenti di felicità. LEGGI QUI>>> Nina Moric, annuncia a tutti: “Mio figlio andrà a Sanremo” Nina si è divertita a preparare per il figlio una cena croata. Insieme a lui ha cantato, ha giocato alla play station, insomma tra i due è scoppiato nuovamente l’amore materno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Moric ... Leggi su kronic (Di lunedì 7 dicembre 2020) La modella croata, dopo aver accolto a casa Carlos Maria è stata attaccata dagli hater. In sua difesa una persona molto speciale In questi giorni prima del Natale,, ha ricevuto una sorpresa una visita molto speciale. Ha accolto nel suo appartamento milanese il figlio Carlos Maria, con cui ha trascorso momenti di felicità. LEGGI QUI>>>, annuncia a tutti: “Mio figlio andrà a Sanremo”si è divertita a preparare per il figlio una cena croata. Insieme a lui ha cantato, ha giocato alla play station, insomma tra i due è scoppiato nuovamente l’amore materno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

