Manerbio, anziano morto a terra in un ospedale: aveva un livido in testa (Di lunedì 7 dicembre 2020) Trovato morto a terra un anziano all’ospedale Orso Reale di Manerbio, in provincia di Brescia, dov’era ricoverato per la frattura del femore Secondo quanto riportato da Sky Sport, un anziano è stato trovato senza vita ai piedi del suo letto d’ospedale e con anche un livido sul capo. Il novantaquattrenne era ricoverato all’ospedale Orso Reale L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Trovatounall’Orso Reale di, in provincia di Brescia, dov’era ricoverato per la frattura del femore Secondo quanto riportato da Sky Sport, unè stato trovato senza vita ai piedi del suo letto d’e con anche unsul capo. Il novantaquattrenne era ricoverato all’Orso Reale L'articolo proviene da Inews.it.

Piergiulio58 : Manerbio, anziano trovato morto a terra in ospedale. È giallo. - clikservernet : L’anziano trovato morto per terra in ospedale a Manerbio - Noovyis : (L’anziano trovato morto per terra in ospedale a Manerbio) Playhitmusic - - laprovinciacr : Anziano trovato morto a terra in ospedale #Manerbio , indagine - veroantonelli_ : RT @SkyTG24: Manerbio, anziano trovato morto a terra in ospedale -