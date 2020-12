Live Non è la D'Urso vince al sfida degli ascolti: picchi di share del 27% (Di lunedì 7 dicembre 2020) vince di nuovo lei: Barbara d'Urso. Che non dà tregua a Fazio e Giletti. Live in media 13.5%, Fazio 9.2%-7.2%, Giletti 5.4%-6.7%. Ma Barbarella fa arrivare lo share a picchi del 27% e 9 milioni di contatto sui social. Live, che si allunga su richiesta di Mediaset, continua a rivelarsi leader della domenica sera. Ai competitors resta poco: Barbarella porta a casa una parte d'informazione pura sul Covid e una seconda parte di cronaca rosa e grandi interviste. A Cologno monzese stamattina si brinda. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020)di nuovo lei: Barbara d'. Che non dà tregua a Fazio e Giletti.in media 13.5%, Fazio 9.2%-7.2%, Giletti 5.4%-6.7%. Ma Barbarella fa arrivare lodel 27% e 9 milioni di contatto sui social., che si allunga su richiesta di Mediaset, continua a rivelarsi leader della domenica sera. Ai competitors resta poco: Barbarella porta a casa una parte d'informazione pura sul Covid e una seconda parte di cronaca rosa e grandi interviste. A Cologno monzese stamattina si brinda.

