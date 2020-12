Lite tra Samantha De Grenet e Dayane Mello? Il chiarimento prima del GF Vip

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 7 dicembre 2020)Dehanno litigato nel corso dell’Isola dei Famosi? Come ben sapete lasta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip dove, proprio da settembre, ha fatto il suo ingresso anche la modella brasiliana.Dehanno litigato? “è la nostra preferita. Sappiamo che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.