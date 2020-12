L’Abruzzo da oggi è arancione. Marsilio fa di testa sua e anticipa di due giorni l’uscita dalla zona rossa (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il presidente della Regione Marco Marsilio ha firmato l’ordinanza con la quale L’Abruzzo delinea il rientro in zona arancione. L’Ordinanza ha efficacia dal momento della sua pubblicazione. Già da domani mattina si applica in tutto il territorio regionale la disciplina prevista nelle cosiddette zone arancioni per gli esercizi commerciali. Il completamento del percorso avverrà mercoledì 9 con la riapertura delle scuole, dopo esattamente 21 giorni di disciplina in zona rossa. “Il monitoraggio del fine settimana ha fornito ulteriori dati confortanti – spiega la Regione in una nota -, dei quali ha preso atto anche il Comitato Tecnico Scientifico regionale, la cui richiesta del 15 novembre scorso era stata all’origine dell’Ordinanza del 16 che ha portato la regione in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il presidente della Regione Marcoha firmato l’ordinanza con la qualedelinea il rientro in. L’Ordinanza ha efficacia dal momento della sua pubblicazione. Già da domani mattina si applica in tutto il territorio regionale la disciplina prevista nelle cosiddette zone arancioni per gli esercizi commerciali. Il completamento del percorso avverrà mercoledì 9 con la riapertura delle scuole, dopo esattamente 21di disciplina in. “Il monitoraggio del fine settimana ha fornito ulteriori dati confortanti – spiega la Regione in una nota -, dei quali ha preso atto anche il Comitato Tecnico Scientifico regionale, la cui richiesta del 15 novembre scorso era stata all’origine dell’Ordinanza del 16 che ha portato la regione in ...

