Il Covid irrompe nel Governo | positiva Lamorgese | tampone per Conte

Leggi su chenews

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Il ministro dell’Interno, Luciana, stava partecipando al vertice a Palazzo Chigi quando ha appreso la notizia. Di Maio e Bonafede in isolamento fiduciario. Italy’s Interior Minister Lucianaattends the new Cabinet’s first meeting, on September 5, 2019 at Palazzo Chigi in Rome. – Prime Minister Giuseppeon September 4 unveiled Italy’s new government, a coalition of the anti-establishment Five Star Movement (M5S) and centre-left Democratic Party (PD)., who remains at the helm after 14 months at the head of the outgoing populist government, presented 21 new ministers to be sworn in on September 5. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo credit should read FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty ImagesQualche minuto d’interruzione per il Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi, sospeso ...