Ficarra e Picone e l'addio a Striscia: 'Grande Fratello e polemiche? Ecco qual è la verità' (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ficarra e Picone via da Striscia la Notizia , per quale motivo? Sui social negli ultimi giorni si sono rincorse le voci sui motivi dell'addio (o arrivederci) della coppia di attori siciliani: qualcuno ... Leggi su leggo (Di lunedì 7 dicembre 2020)via dala Notizia , pere motivo? Sui social negli ultimi giorni si sono rincorse le voci sui motivi dell'(o arrivederci) della coppia di attori siciliani:cuno ...

Adnkronos : #FicarraePicone: 'Ecco perché lasciamo #Striscia' - blogsicilia : Striscia La Notizia, Ficarra e Picone rompono il silenzio sui motivi dell'addio - - demian_yexil : RT @susy43279731: è GIà ALLA MAFIA NON è ANDATA GIù. BRAVI FICARRA E PICONE. - catania_turi : RT @susy43279731: è GIà ALLA MAFIA NON è ANDATA GIù. BRAVI FICARRA E PICONE. - MovPopulistaIta : RT @susy43279731: è GIà ALLA MAFIA NON è ANDATA GIù. BRAVI FICARRA E PICONE. -