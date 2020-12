Elisabetta Gregoraci e la notte con Pierpaolo nel cucurio: Tommaso Zorzi fa una domanda scomoda (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’avventura di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip volge al termine: nel corso della puntata di lunedì 7 dicembre la showgirl uscirà definitivamente dalla Casa. Il prolungamento del gioco fino a febbraio l’aveva messa in crisi e alla fine Elisabetta ha deciso di onorare il contratto con il Gf fino a dicembre, ma poi di uscire per passare le feste insieme al figlio Nathan. Elisabetta Gregoraci Pierpaolo Pretelli nel cucurio: come è andata Alfonso Signorini ha cercato fino all’ultimo di convincere Elisabetta a restare in gioco, ma quando ha visto che non era possibile le ha chiesto di passare un’ultima notte nel cucurio insieme a Pierpaolo Pretelli, la persona con cui più ha legato nella Casa: ... Leggi su funweek (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’avventura dial Grande Fratello Vip volge al termine: nel corso della puntata di lunedì 7 dicembre la showgirl uscirà definitivamente dalla Casa. Il prolungamento del gioco fino a febbraio l’aveva messa in crisi e alla fineha deciso di onorare il contratto con il Gf fino a dicembre, ma poi di uscire per passare le feste insieme al figlio Nathan.Pretelli nel: come è andata Alfonso Signorini ha cercato fino all’ultimo di convincerea restare in gioco, ma quando ha visto che non era possibile le ha chiesto di passare un’ultimanelinsieme aPretelli, la persona con cui più ha legato nella Casa: ...

