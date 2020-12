DXY: indice dollaro USA sotto pressione per l’intensificarsi del sentimento di rischio (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’indice del dollaro USA (DXY) è sotto forte pressione poiché i rischi complessivi per l’economia globale si attenuano spingendo gli investitori forex verso attività più rischiose. L’indice è quotato a 90,71$, il minimo da aprile 2018. L’indice del dollaro USA calaRe dollaro detronizzato Il dollaro USA è sceso rispetto alla maggior parte delle valute negli ultimi mesi. È sceso del 14% contro l’euro, del 17% contro la sterlina britannica e del 27% contro la corona norvegese. È diminuito drasticamente anche nei confronti delle valute dei mercati emergenti come il peso messicano, il dollaro di Singapore e il rand sudafricano. Questa azione sui prezzi si è verificata mentre i rischi ... Leggi su invezz (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’delUSA (DXY) èfortepoiché i rischi complessivi per l’economia globale si attenuano spingendo gli investitori forex verso attività piùse. L’è quotato a 90,71$, il minimo da aprile 2018. L’delUSA calaRedetronizzato IlUSA è sceso rispetto alla maggior parte delle valute negli ultimi mesi. È sceso del 14% contro l’euro, del 17% contro la sterlina britannica e del 27% contro la corona norvegese. È diminuito drasticamente anche nei confronti delle valute dei mercati emergenti come il peso messicano, ildi Singapore e il rand sudafricano. Questa azione sui prezzi si è verificata mentre i rischi ...

Oggi l'attenzione si sposta sui libri paga non agricoli di novembre. Gli analisti ritengono che l'economia ha aggiunto posti di lavoro a un ritmo più lento.

Peter Schiff prevede l'anno peggiore di sempre per USD, a favore di oro e BTC

Diverse figure prevedono un dollaro più debole nel lungo termine, spingendo gli investitori verso beni rifugio come oro e Bitcoin ...

