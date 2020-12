Death to 2020: il mockumentary del creatore di Black Mirror (Di lunedì 7 dicembre 2020) Charlie Brooker, il celebre creatore di Black Mirror, ha svelato sul proprio profilo Twitter il titolo della sua nuova produzione: “Death to 2020“, postando anche il primo teaser. Si tratta di un mockumentary sul 2020 che uscirà prossimamente su Netflix. Di cosa parla “Death to 2020”? Uno dei protagonisti di “Death to 2020” sarà Hugh Grant. L’attore inglese ha infatti svelato al New York Magazine, durante le riprese della miniserie “The Undoing” per HBO, che: Charlie Brooker ha scritto un mockumentary sul 2020. È per Netflix, e io sono uno storico che viene intervistato sull’anno. Sono piuttosto repellente, in realtà! E ti piacerà la mia parrucca.Essendo un ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 7 dicembre 2020) Charlie Brooker, il celebredi, ha svelato sul proprio profilo Twitter il titolo della sua nuova produzione: “to“, postando anche il primo teaser. Si tratta di unsulche uscirà prossimamente su Netflix. Di cosa parla “to”? Uno dei protagonisti di “to” sarà Hugh Grant. L’attore inglese ha infatti svelato al New York Magazine, durante le riprese della miniserie “The Undoing” per HBO, che: Charlie Brooker ha scritto unsul. È per Netflix, e io sono uno storico che viene intervistato sull’anno. Sono piuttosto repellente, in realtà! E ti piacerà la mia parrucca.Essendo un ...

Il creatore di Black Mirror Charlie Brooker ha presentato "Death to 2020", un mockumentary sul 2020 che uscirà su Netflix.

Spettacoli e Cultura - 06/12/2020. di GianMaria Tesei E’ stata considerata sin dal principio la parte meno”nobile” della trilogia ed adesso il suo autore ha compiuto un rimaneggiamento interessante mo ...

