Conte tra i grillini e Renzi | l' ex premier sta preparando uno sgambetto?

(Di lunedì 7 dicembre 2020)non è in una bella posizione. Da un lato i 5 stelle e la partita del Mes, su cui si sta cercando una complessa mediazione prima degli appuntamenti parlamentari dei prossimi giorni. Dall'altro ...

LegaSalvini : ++ FOLLIA!!! GRAZIE CONTE ++ ?VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA COMUNI ? CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI DA AFRICA A ITALIA. - matteosalvinimi : Natale, Santo Stefano e Capodanno, Conte vuole imporre lo STOP allo spostamento tra Comuni. Siete d'accordo?… - thetrueshade : Ma che senso ha non potersi spostare tra regioni se poi si può andare “all’estero per turismo”? Vi prego spiegatemi. #Dpcm #Conte - sampagno : @bergomifabio “Non interpreta nulla del calcio” è una cavolata. Basta guardare il suo percorso all’Ajax e Tottenham… - dok2172 : RT @MarcoSanavia1: Il 25 dicembre il governo ha intenzione di ricostruire il checkpoint Charlie tra Piazzola sul Brenta e Camisano Vicentin… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte tra

In 60 parlamentari - tra capigruppo, presidenti di commissione e capigruppo ... Intanto il premier Giuseppe Conte al momento tira dritto: in Consiglio dei ministri si prepara lunedì 7 dicembre a ...Lunedì 7 dicembre dalle 11 alle 12.30 in diretta web sul sito di "Repubblica" l'iniziativa dell'università Federico II.