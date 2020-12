Concorso Ssm, Omceo Roma: da parte del Mur ritardi ingiustificabili (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma – “Da mesi migliaia di giovani colleghi stanno aspettando la pubblicazione della graduatoria unica di merito per il Concorso delle Scuole di Specializzazione in area Medica. I primi di ottobre come Ordine dei medici di Roma sollecitammo, con un lettera, il ministro Gaetano Manfredi affinche’ pubblicasse la graduatoria, ma non abbiamo avuto risposta”. Cosi’ Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma, commenta il fatto che dal Mur riferiscono che la pubblicazione delle assegnazioni delle sedi, che sarebbe dovuta uscire ad ottobre, avverra’ dopo il 15 dicembre. “Era inevitabile- prosegue il presidente Omceo Roma- che i numerosi ricorsi avrebbero fatto ritardare le assegnazioni delle sedi. È pero’ altrettanto evidente che tutta la vicenda andava gestita con maggiore ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 dicembre 2020)– “Da mesi migliaia di giovani colleghi stanno aspettando la pubblicazione della graduatoria unica di merito per ildelle Scuole di Specializzazione in area Medica. I primi di ottobre come Ordine dei medici disollecitammo, con un lettera, il ministro Gaetano Manfredi affinche’ pubblicasse la graduatoria, ma non abbiamo avuto risposta”. Cosi’ Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di, commenta il fatto che dal Mur riferiscono che la pubblicazione delle assegnazioni delle sedi, che sarebbe dovuta uscire ad ottobre, avverra’ dopo il 15 dicembre. “Era inevitabile- prosegue il presidente- che i numerosi ricorsi avrebbero fatto ritardare le assegnazioni delle sedi. È pero’ altrettanto evidente che tutta la vicenda andava gestita con maggiore ...

