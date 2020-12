Allungare l’anno scolastico al 30 giugno, il Moige approva: “Ridurre le vacanze estive, troppo lunghe” (Di lunedì 7 dicembre 2020) "Condividiamo appieno la proposta della ministra Azzolina sull'Allungare l'apertura della scuola fino al 30 giugno o ai primi di luglio. Noi come Moige da anni siamo in prima linea per la riduzione delle vacanze estive che sono un tempo troppo lungo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 7 dicembre 2020) "Condividiamo appieno la proposta della ministra Azzolina sull'l'apertura della scuola fino al 30o ai primi di luglio. Noi comeda anni siamo in prima linea per la riduzione delleche sono un tempolungo". L'articolo .

orizzontescuola : Allungare l’anno scolastico al 30 giugno, il Moige approva: “Ridurre le vacanze estive, troppo lunghe” - orizzontescuola : Turi (Uil Scuola): “Allungare l’anno scolastico ai primi di luglio non basta, servono idee e proposte” - GaProfgio : RT @orizzontescuola: Inaccettabile la proposta di allungare l’anno scolastico! Lettera - MatteoSorrenti : @NicolaAri Completamente d'accordo. Lozano quest'anno è migliorato ma nel primo tempo non ha fatto altro che subire… - Lucia39134555 : RT @orizzontescuola: Azzolina: è possibile allungare l’anno scolastico a giugno per recuperare lezioni. Scuola di domenica non è perseguibi… -

Ultime Notizie dalla rete : Allungare l’anno Atradius: la crisi allunga i tempi di pagamento nel B2B in Europa Fortune Italia