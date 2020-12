A riveder le stelle, “La Scala” apre la nuova stagione teatrale a porte chiuse (Di lunedì 7 dicembre 2020) A riveder le stelle è l’evento che si terrà al Teatro “alla Scala” di Milano, che non rinuncia quest’anno al concerto di inaugurazione della nuova stagione teatrale. La Prima della Scala, che quest’anno avverrà a porte chiuse causa restrizioni Covid, sarà una Prima unica nella storia. Il programma della serata è difatti pensato su misura per gli spettatori costretti ad assistere da casa e, tramite la collaborazione con la Rai, raggiungerà le case di tutto il mondo il 7 dicembre su Rai1, Radio3 e RaiPlay a partire dalle 17.00. Per questo motivo al posto della rappresentazione della Lucia di Lammermoor di Donizetti, come era da programma iniziale, si assisterà ad una serata dall’evocativo titolo “A riveder le stelle”. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Aleè l’evento che si terrà al Teatro “alladi Milano, che non rinuncia quest’anno al concerto di inaugurazione della. La Prima della Scala, che quest’anno avverrà acausa restrizioni Covid, sarà una Prima unica nella storia. Il programma della serata è difatti pensato su misura per gli spettatori costretti ad assistere da casa e, tramite la collaborazione con la Rai, raggiungerà le case di tutto il mondo il 7 dicembre su Rai1, Radio3 e RaiPlay a partire dalle 17.00. Per questo motivo al posto della rappresentazione della Lucia di Lammermoor di Donizetti, come era da programma iniziale, si assisterà ad una serata dall’evocativo titolo “Ale”. ...

teatroallascala : Grazie alla collaborazione con Rai porteremo il nostro 7 dicembre nelle case degli italiani e di tutte le persone c… - teatroallascala : A quasi 25 anni dalla sua prima inaugurazione scaligera, @jdiego_florez torna tra i protagonisti del 7 dicembre. Do… - repubblica : 'A riveder le stelle', lo spettacolo che sostituisce la prima della Scala: ecco il programma [aggiornamento delle 0… - AdalucDe : Dalla città di Ambrogio, con il linguaggio della musica inizierà un nuovo cammino, per noi tutti, non manchiamo qu… - RobRe62 : RT @culturamilano: è il 7 dicembre, un giorno speciale per i milanesi. Alle 17 su RAI 1 e su Radio 3, in diretta dal @teatroallascala va… -