Vicino spione | in 13 alla festa non porta bene | super multa ad Alcamo

Leggi su chenews

(Di domenica 6 dicembre 2020) I Carabinieri, allertati da un, bussanoin una villetta del Trapanese: 5.280 euro di sanzione complessiva per non aver rispettato le norme anti-Covid. Foto © PixabayL’interrogativo, per settimane, era su cosa ne sarebbe stato del Natale. AdMarina, in provincia di Trapani, un party di compleanno sembra aver dimostrato cosa potrebbe accadere in caso di assembramenti non previsti dalle regole anti-Covid. Tredici persone partecipanti, un numero che istiziosi non amano ritrovarsi a tavola, tutti ragazzi tra i venti e i trent’anni, beccati a una semplicedi compleanno. In troppi però, e senza mascherina. I carabinieri disono intervenuti a quanto sembra dopo una segnalazione arrivata da un residente che ha ...