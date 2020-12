Un uomo per gli operatori del Suem è pensate: soccorso dai pompieri (Di domenica 6 dicembre 2020) Un paziente di 200 kg viene giudicato intrasportabile per gli operatori del 118. I vigili del fuoco lo calano dalla finestra. Paziente di 200 kg pesa troppo per 118. Ci pensano i vigili del fuoco su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 6 dicembre 2020) Un paziente di 200 kg viene giudicato intrasportabile per glidel 118. I vigili del fuoco lo calano dalla finestra. Paziente di 200 kg pesa troppo per 118. Ci pensano i vigili del fuoco su Notizie.it.

CarloCalenda : Per me è la capacità di tenere insieme progresso e società soprattutto. Gestire le trasformazioni senza provocare f… - GiuseppeConteIT : Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già opera… - pisto_gol : Discutere dei difetti dell’uomo non può sminuire il Campione: da Leonardo Da Vinci a Caravaggio, da Charlie Chaplin… - PiramideRossa : RT @Nonha_stata: Il liberal è un uomo semplice, vuol tenere la gente al lavoro fino a 70 anni in piena efficienza, per 1000 euro al mese, d… - terrier1968bull : RT @Danilo_Sant65: La chiusura delle #Chiese con la scusa della #fakepandemia è molto pericoloso sia per i cristiani sia per chi appartiene… -

Ultime Notizie dalla rete : uomo per Un uomo di Como ha camminato per 450 chilometri fino alle Marche dopo un litigio con la moglie Wired Italia Visoni abbattuti per il Covid a Capralba: l’uccisione di migliaia di animali ripresa con un drone

Migliaia di visoni sono stati uccisi in un allevamento di Capralba, nel Cremonese, dopo che tre esemplari sono risultati positivi al Coronavirus ...

Paziente di 200 kg pesa troppo per 118. Ci pensano i vigili del fuoco

Per il 118 un paziente di 200 kg viene giudicato impossibile da trasportare. Ci hanno pensato i vigili del fuoco che lo hanno calato giù dall'alto.

Migliaia di visoni sono stati uccisi in un allevamento di Capralba, nel Cremonese, dopo che tre esemplari sono risultati positivi al Coronavirus ...Per il 118 un paziente di 200 kg viene giudicato impossibile da trasportare. Ci hanno pensato i vigili del fuoco che lo hanno calato giù dall'alto.