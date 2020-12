Sempre dentro la Storia, la regina Elisabetta sarà testimonial contro i no-vax (Di domenica 6 dicembre 2020) A 94 anni compiuti, è ancora lei il pilastro di un Regno Unito nell’era Brexit e di Boris Johnson e continua ad esserlo anche in questi giorni, pronta a testare da testimonial, in settimana, assieme a suo marito Filippo, il vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid, farmaco che ha appena ottenuto il via libera dalle autorità sanitarie britanniche. D’altra parte il Natale si avvicina anche a Buckingham Palace e gli inglesi, come ogni anno, aspettano il discorso della loro Queen che di regola parla ai sudditi solo in quell’occasione. Soltanto in alcuni casi di rilevanza globale o significativi per l’inviolabilità della monarchia – ad esempio quando scoppiò la Guerra del Golfo nel 1990 o quando morì Diana nel 1997 – Elisabetta II ha fatto un’eccezione. Il 24 febbraio del 1991 si rivolse alla nazione per lodare le sue forze armate mentre il ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 6 dicembre 2020) A 94 anni compiuti, è ancora lei il pilastro di un Regno Unito nell’era Brexit e di Boris Johnson e continua ad esserlo anche in questi giorni, pronta a testare da, in settimana, assieme a suo marito Filippo, il vaccino Pfizer-BioNTechil Covid, farmaco che ha appena ottenuto il via libera dalle autorità sanitarie britanniche. D’altra parte il Natale si avvicina anche a Buckingham Palace e gli inglesi, come ogni anno, aspettano il discorso della loro Queen che di regola parla ai sudditi solo in quell’occasione. Soltanto in alcuni casi di rilevanza globale o significativi per l’inviolabilità della monarchia – ad esempio quando scoppiò la Guerra del Golfo nel 1990 o quando morì Diana nel 1997 –II ha fatto un’eccezione. Il 24 febbraio del 1991 si rivolse alla nazione per lodare le sue forze armate mentre il ...

LONDON, UNITED KINGDOM - NOVEMBER 08: (EMBARGOED FOR PUBLICATION IN UK NEWSPAPERS UNTIL 24 HOURS AFTER CREATE DATE AND TIME) Queen Elizabeth II attends the National Service of Remembrance at The Cenot ...

Torino, Segre sorridente con la maglia di Dybala dopo il derby: bufera social

Dopo il derby perso contro la Juve, Jacopo Segre è finito al centro di un'accesa polemica social per aver indossato la maglia di Dybala ed essersi fatto immortalare in maniera sorridente. Fotografia c ...

