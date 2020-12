Reggio Calabria: Cannizzaro 'task-Force del Sindaco per il rilancio dell'aeroporto? Ma se per 6 anni non se non sono MAI occupati" (Di domenica 6 dicembre 2020) Leggo di una probabile task-Force istituzionale allestita dall'Amministrazione Comunale di Reggio Calabria che avrebbe il compito di rilanciare l'aeroporto. Stimola in me un moto d'orgoglio sapere che ... Leggi su calabriareportage (Di domenica 6 dicembre 2020) Leggo di una probabileistituzionale allestita dall'Amministrazione Comunale diche avrebbe il compito di rilanciare l'. Stimola in me un moto d'orgoglio sapere che ...

fanpage : Rfiuti non smaltiti fanno saltare le fognature di Reggio Calabria - repubblica : Reggio Calabria: il leader di Fratelli d'Italia e quei 'pesanti condizionamenti' per nascondere l'orrore degli abus… - fattoquotidiano : 'IL RICICLATORE DELLE MAFIE' In Procura a Reggio Calabria i magistrati non rilasciano commenti ufficiali. L’inchies… - Davide23044779 : RT @AnnaBella_91_: Di nuovo colpita la Calabria ??Reggio Calabria adesso ?? - angiuoniluigi : RT @repubblica: Reggio Calabria: il leader di Fratelli d'Italia e quei 'pesanti condizionamenti' per nascondere l'orrore degli abusi dello… -