Oppini e Zorzi | lui si è ritirato dal GF Vip per colpa della madre? La Parietti sbotta

Francesco Oppini si è ritirato dal Grande Fratello Vip perché messo sotto pressione da sua madre Alba Parietti? La polemica è esplosa su Instagram sotto ad una foto pubblicata dalla donna in cui ha celebrato l'amore fra Francesco e Cristina. "L'amore vince su tutto e per fortuna c'è ancora qualcuno che per l'amore scala le montagne, lascia corone e vive i suoi sentimenti a pieno, senza domandarsi altro. Mio padre è stato così, così sono stati i miei nonni così per fortuna è Francesco e davanti a due persone che si amano così tanto bisogna sorridere gioire perché il mondo si sta riempiendo solo di odio e tanta sofferenza. La vita è adesso". Un post che non è piaciuto ai fan degli Zorpini (i fan della coppia Zorzi e Oppini) che hanno accusato Alba di aver "fatto ritirare Francesco".

