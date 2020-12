LIVE Virtus Bologna-Dinamo Sassari 78-83, Serie A basket in DIRETTA: il Banco espugna la Virtus Arena, rinviato il debutto di Marco Belinelli (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.57 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 17.56 rinviato dunque l’esordio di Marco Belinelli in maglia Segafredo. La guardia dovrà prima ritrovare la condizione fisica ottimale. 17.54 Questi i numeri di fine partita, Bologna: 7/15 ai liberi, 19/34 da 2 e 11/33 da 3; Sassari: 19/25 i liberi, 14/32 da 2 e 12/28 da 3. Top-scorer Bendzius per la Dinamo con 22 punti, Markovic per la Virtus con 15. FINISCE QUI! LA Dinamo Sassari espugna LA Virtus SEGAFREDO ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.57 La nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 17.56dunque l’esordio diin maglia Segafredo. La guardia dovrà prima ritrovare la condizione fisica ottimale. 17.54 Questi i numeri di fine partita,: 7/15 ai liberi, 19/34 da 2 e 11/33 da 3;: 19/25 i liberi, 14/32 da 2 e 12/28 da 3. Top-scorer Bendzius per lacon 22 punti, Markovic per lacon 15. FINISCE QUI! LALASEGAFREDO ...

