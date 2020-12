La Prima della Scala 2020 fuori dagli schemi: a porte chiuse e in diretta tv. Ecco come sarà e dove si potrà vedere (Di domenica 6 dicembre 2020) A porte chiuse ma in diretta tv. Nell’anno della pandemia la Prima del Teatro alla Scala di Milano sarà messa in scena con una veste totalmente nuova. Con i teatri chiusi e con il rischio di nuovi focolai, dopo un primo contagio iniziato tra i coristi qualche settimana fa, il teatro d’opera tra i più famosi al mondo, ha rinunciato alla rappresentazione della Lucia di Lammermoor di Donizetti con la regia di Yannis Kokos, sostituendo la “tradizionale” opera lirica con uno spettacolo di musica e danza. Dalle 16,45 di lunedì 7 dicembre, quindi, giorno di Sant’Ambrogio, e per quasi tre ore di programma, Rai 1, Radio 3 e Raiplay trasmetteranno “A riveder le stelle”, la particolare serata inaugurale della stagione scaligera che vedrà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Ama intv. Nell’annopandemia ladel Teatro alladi Milanomessa in scena con una veste totalmente nuova. Con i teatri chiusi e con il rischio di nuovi focolai, dopo un primo contagio iniziato tra i coristi qualche settimana fa, il teatro d’opera tra i più famosi al mondo, ha rinunciato alla rappresentazioneLucia di Lammermoor di Donizetti con la regia di Yannis Kokos, sostituendo la “tradizionale” opera lirica con uno spettacolo di musica e danza. Dalle 16,45 di lunedì 7 dicembre, quindi, giorno di Sant’Ambrogio, e per quasi tre ore di programma, Rai 1, Radio 3 e Raiplay trasmetteranno “A riveder le stelle”, la particolare serata inauguralestagione scaligera che vedrà ...

