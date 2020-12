In auto con 3 dosi di eroina e coltello a serramanico, patente ritirata (Di domenica 6 dicembre 2020) Una pattuglia della polizia locale Nordest Vicentino, verso le 19:20 di sabato in via Roma a Villaverla, ha intimato l'alt a un'auto che giungeva da Vicenza, in direzione Thiene. Il conducente, L.C. , ... Leggi su vicenzatoday (Di domenica 6 dicembre 2020) Una pattuglia della polizia locale Nordest Vicentino, verso le 19:20 di sabato in via Roma a Villaverla, ha intimato l'alt a un'che giungeva da Vicenza, in direzione Thiene. Il conducente, L.C. , ...

dellorco85 : Le auto elettriche segnano un +350,4% con 4.810 immatricolazioni, mentre le ibride crescono del 206,7% con 32.309 r… - Agenzia_Ansa : Oltre alle 2 vittime, ci sono almeno 15 persone 'gravemente ferite' dall'urto con l'auto che ha attraversato a tutt… - repubblica : Livorno, entra con l'auto dentro l'ospedale e parcheggia in corridoio - RosiPolimeni : RT @DarkLadyMouse: @IlMici8 Mi stanno sul cazzo da sempre antivaccinisti e negazionisti. Ma la sanità universalistica è bella perché non ti… - giacomo_81 : Quando si dice : le priorità... Inutile spreco di soldi e tempo. È come cambiare i sedili di un'auto con le cintur… -

Ultime Notizie dalla rete : auto con I cerchioni d’auto con la nevicata diventano “fiori” La Stampa Elisabetta Canalis in auto con un’amica: giocano così – VIDEO

Elisabetta Canalis fa sorridere i suoi followers con le ultime storie pubblicate sul suo profilo Instagram. La showgirl scherza con un'amica ...

I cerchioni d’auto con la nevicata diventano “fiori”

La foto (a colori) è stata scattata dal gommista e ritrae cerchioni d’auto imbiancati dalla neve. «Il fotografo/poeta vorrebbe fotografare fiori sempre... Se non li trova in questa stagione nei prati, ...

Elisabetta Canalis fa sorridere i suoi followers con le ultime storie pubblicate sul suo profilo Instagram. La showgirl scherza con un'amica ...La foto (a colori) è stata scattata dal gommista e ritrae cerchioni d’auto imbiancati dalla neve. «Il fotografo/poeta vorrebbe fotografare fiori sempre... Se non li trova in questa stagione nei prati, ...