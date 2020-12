"Il lockdown? Solo un'ora prima dell'inizio". Natale e Dpcm, scenario catastrofico: "Se serve, bloccare treni e traghetti" (Di domenica 6 dicembre 2020) bloccare treni e traghetti. L'incubo di Natale prende forma e dopo i 70mila agenti che il Viminale schiererà per presidiare strade e città e far rispettare il divieto di spostamenti durante le feste è Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, a indicare il nuovo fronte: evitare l'esodo di massa previsto il 20 dicembre, ultimo giorno utile prima dell'inizio del periodo di "stretta", con controlli che dovrebbero arrivare, spiega in un'intervista al Giornale, fino al blocco dei treni sovraccarichi. E tanti saluti a chi ha comprato il biglietto, magari a prezzo salato. L'obiettivo, spiega, è evitare assembramenti e scongiurare la terza ondata del coronavirus a gennaio. Terza ondata che, di fatto, il governo dà già per scontata. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020). L'incubo diprende forma e dopo i 70mila agenti che il Viminale schiererà per presidiare strade e città e far rispettare il divieto di spostamenti durante le feste è Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, a indicare il nuovo fronte: evitare l'esodo di massa previsto il 20 dicembre, ultimo giorno utiledel periodo di "stretta", con controlli che dovrebbero arrivare, spiega in un'intervista al Giornale, fino al blocco deisovraccarichi. E tanti saluti a chi ha comprato il biglietto, magari a prezzo salato. L'obiettivo, spiega, è evitare assembramenti e scongiurare la terza ondata del coronavirus a gennaio. Terza ondata che, di fatto, il governo dà già per scontata. ...

LECCO – I lecchesi continuano a mostrarsi rispettosi delle norme contro al diffusione della pandemica da Coronavirus. Nei controlli effettuati sabato 5 dicembre dalle forze dell’ordine sul territorio ...

Lockdown, Recovery Fund e prospettive future, la nota di Pierluigi Diso(Zes Lucana)

La Cancelliera tedesca Angela Merkel è riuscita a sbloccare l’impasse sul Recovery Fund(il ‘Next Generation EU’ come lo ha denominato la Commissione Ue): 750 miliardi da iniettare nelle economie europ ...

LECCO – I lecchesi continuano a mostrarsi rispettosi delle norme contro al diffusione della pandemica da Coronavirus. Nei controlli effettuati sabato 5 dicembre dalle forze dell'ordine sul territorio ...

La Cancelliera tedesca Angela Merkel è riuscita a sbloccare l'impasse sul Recovery Fund(il 'Next Generation EU' come lo ha denominato la Commissione Ue): 750 miliardi da iniettare nelle economie europ ...