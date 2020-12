GF Vip 5 | notte in Cucurio per Pierpaolo ed Elisabetta | il due di picche clamoroso

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 6 dicembre 2020)Gregoraci ePretelli hanno vissuto le loro prime ore in intimità nella temuta stanza del, separata dalla comfort-zone della Casa più spiata d’Italia. I fan della coppia di “amici speciali”, soprannominati i Gregorelli, si aspettano che i due si lascino andare a alla passione e al romanticismo, visti i presupposti della loro frequentazione intima avviata nel reality. E intanto già trapelano le prime scottanti immagini della convivenza a due indei Gregorelli, che a tratti hanno già deluso i telespettatori. Scopriamone i motivi, insieme, nell’articolo. Gf vip news, i Gregorelli convivono inGregoraci ha confermato la sua scelta di lasciare il gioco del Gf vip 5, in occasione della puntata del reality andata in onda venerdì 4 ...