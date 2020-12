Gattuso: «I miei spogliatoi erano diversi, oggi sono tutti col telefonino in mano (Di domenica 6 dicembre 2020) Sul finire dell’intervista a Sky dopo la gara contro il Crotone Gattuso ha parlato del suo passato da calciatore in relazione a Ibrahimovic «Penso che gli rompevo più le scatole io a lui che lui a me. Non è un caso che a 40 anni riesce ancora a fare la differenza, lui è uno che non ci sta e che lavora sempre duro» E soprattuto delle differenza che ci sono oggi nello spogliatoio «Dipende. Ai mei tempi c’erano i telefoni, ma erano meno tecnologici adesso stanno sempre con i telefonini in mano. Specialmente noi allenatori dobbiamo capire in che mondo viviamo, come per i figli. Se voglio educare i miei figli come mi ha educato mio padre faccio un errore. A me non piace la musica negli spogliatoi, ma bisogna accettarlo. Noi andavamo alla ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 dicembre 2020) Sul finire dell’intervista a Sky dopo la gara contro il Crotoneha parlato del suo passato da calciatore in relazione a Ibrahimovic «Penso che gli rompevo più le scatole io a lui che lui a me. Non è un caso che a 40 anni riesce ancora a fare la differenza, lui è uno che non ci sta e che lavora sempre duro» E soprattuto delle differenza che cinelloo «Dipende. Ai mei tempi c’i telefoni, mameno tecnologici adesso stanno sempre con i telefonini in. Specialmente noi allenatori dobbiamo capire in che mondo viviamo, come per i figli. Se voglio educare ifigli come mi ha educato mio padre faccio un errore. A me non piace la musica negli, ma bisogna accettarlo. Noi andavamo alla ...

