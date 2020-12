Foggia-Palermo, Broh in campo dal 1?: 100a gara tra i professionisti per l’ex Sassuolo (Di domenica 6 dicembre 2020) Poco più di quindici minuti e sarà Foggia-Palermo.Al cospetto della compagine rossonera, il tecnico rosanero Roberto Boscaglia ha scelto di confermare l’ormai consueto 4-2-3-1. Medesimo dispositivo tattico che presenta alcune novità per quanto concerne la scelta degli interpreti.Davanti a Pelagotti, Somma e Marconi comporranno il tandem di centrali difensivi. Al posto di Almici, Accardi agirà da esterno basso sul versante destro; Crivello sull’out mancino. In mezzo al campo, fiducia ad Odjer e Broh. In avanti, Kanoute e Floriano saranno gli estremi del tridente offensivo che avrà in Luperini il perno centrale. Infine, Saraniti agirà da unico terminale di riferimento del reparto avanzato.In occasione della sfida in programma alle ore 14 allo Stadio "Pino Zaccheria", Jérémie Broh taglierà il traguardo ... Leggi su mediagol (Di domenica 6 dicembre 2020) Poco più di quindici minuti e sarà.Al cospetto della compagine rossonera, il tecnico rosanero Roberto Boscaglia ha scelto di confermare l’ormai consueto 4-2-3-1. Medesimo dispositivo tattico che presenta alcune novità per quanto concerne la scelta degli interpreti.Davanti a Pelagotti, Somma e Marconi comporranno il tandem di centrali difensivi. Al posto di Almici, Accardi agirà da esterno basso sul versante destro; Crivello sull’out mancino. In mezzo al, fiducia ad Odjer e. In avanti, Kanoute e Floriano saranno gli estremi del tridente offensivo che avrà in Luperini il perno centrale. Infine, Saraniti agirà da unico terminale di riferimento del reparto avanzato.In occasione della sfida in programma alle ore 14 allo Stadio "Pino Zaccheria", Jérémietaglierà il traguardo ...

WiAnselmo : #Foggia-#Palermo, Broh in campo dal 1': 100a gara tra i professionisti per l'ex Sassuolo - Mediagol : #Foggia-#Palermo, Broh in campo dal 1': 100a gara tra i professionisti per l'ex Sassuolo - iamcalciofoggia : SERIE C LIVE - Girone C: Foggia-Palermo, diretta testuale del match - FCM2001 : Flash Goal: Foggia-Palermo 0 - 0 ore 14:00 - - BaloumiMilano : Foggia - Palermo Live YT | #SerieC -