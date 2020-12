(Di domenica 6 dicembre 2020) Idi Alcamo sono intervenuti all'interno di una villetta di Alcamo Marina , nel trapanese, dove era in corso unaprivata per unquale partecipavano 13 giovani che, ...

_YesMia_ : POST DA SALVARE E RILEGGERE QUANSO SI È TRISTI...? ? È passato un bel po di tempo dall’ultima volta che sono stata… - blvminghar : a 6 e a 8 anni ho literally saltato il natale (e il compleanno), niente albero, niente luci, niente festa o regali,… - mattinodinapoli : Festa di compleanno in villa con 13 persone, i carabinieri arrivano insieme alla torta: 5.200 euro di multa - dalbertiv : RT @leggoit: Festa di compleanno in villa con 13 persone, i carabinieri arrivano insieme alla torta: 5200 euro di multa -

Ultime Notizie dalla rete : Festa compleanno

Alcamo - I Carabinieri di Alcamo sono intervenuti all’interno di una villetta di Alcamo Marina, dove era in corso una festa privata alla quale partecipavano 13 giovani che, tra musica e balli, e inc ...Party di compleanno in casa con musica e balli: multati 13 ragazzi, tutti senza mascherina, per violazione delle norme anti Covid ...