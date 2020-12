Fascia gialla, coprifuoco e spostamenti: le multe di Natale e Capodanno (e cosa fare per evitarle) (Di domenica 6 dicembre 2020) Coronavirus, in Sicilia diminuiscono ancora contagi e ricoveri: 34 le nuove vittime 5 dicembre 2020 cosa rischia chi non rispetta le misure anti contagio messe in campo dal governo con gli ultimi due ... Leggi su palermotoday (Di domenica 6 dicembre 2020) Coronavirus, in Sicilia diminuiscono ancora contagi e ricoveri: 34 le nuove vittime 5 dicembre 2020rischia chi non rispetta le misure anti contagio messe in campo dal governo con gli ultimi due ...

RegioneER : Coronavirus, da domenica 6 DICEMBRE l’EMILIA-ROMAGNA TORNA IN FASCIA GIALLA. Il presidente @sbonaccini: “Le restriz… - romatheclub : Zona rossa, zona gialla , zona arancione..allerta rossa , allerta arancione,. allerta gialla, black Friday, fascia… - italiadati : Non ho fatto in tempo ad evitare il commento 'eh ma in Veneto le TI reggono'. Lo sappiamo già, è il motivo per cui… - italiadati : Notare il Veneto, regione rimasta sempre nella fascia gialla. - PalermoToday : Fascia gialla, coprifuoco e spostamenti: le multe di Natale e Capodanno (e cosa fare per evitarle)… -