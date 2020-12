Faq Dpcm 3 dicembre | il Governo risponde su spostamenti tra Comuni e regioni e ricongiungimenti a Natale

(Di domenica 6 dicembre 2020) I dubbi riguardano cosa si potrà fare tra il 212020 e il 6 gennaio 2021, quando sarà in vigore il divieto di spostamento tra, anche se in fascia gialla. Ma anche le festività del 25 e 26, il 1 e il 6 gennaio

RodriguezManuel : RT @Corriere: Il Governo risponde sugli spostamenti tra Comuni e Regioni e sui ricongiungimenti a Natale - Corriere : Il Governo risponde sugli spostamenti tra Comuni e Regioni e sui ricongiungimenti a Natale - lillydessi : Faq Dpcm: spostamenti, fidanzati fuori regione, parenti al cenone, veglione: tutte le regole - Il Messaggero… - BCalcinai : RT @LAVonlus: Natale in arrivo, vorrei adottare, responsabilmente, e regalare la mia famiglia a un cane o un gatto che si trova in un canil… - stefaniapiras : #Faq #Dpcm: spostamenti, fidanzati fuori regione, parenti al cenone, veglione: tutte le regole -

Ultime Notizie dalla rete : Faq Dpcm

Il Messaggero

I dubbi riguardano cosa si potrà fare tra il 21 dicembre e il 6 gennaio 2021, quando sarà in vigore il divieto di spostamento tra Regioni, anche se sono in fascia gialla ...Le nuove domande e risposte (Faq) sulle feste di Natale e Capodanno, sui casi concreti: le feste private, già proibite con decreto dello scorso ottobre, restano off limits. Andare nelle ...