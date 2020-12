F1 su TV8, GP Sakhir 2020: orari gara, programma in chiaro, diretta e differita (Di domenica 6 dicembre 2020) Oggi domenica 6 dicembre (ore 18.10) si corre il GP del Sakhir 2020, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sull’omonimo circuito in Bahrain. Si resta in Medio Oriente per questo appuntamento, settimana scorsa si è disputato il GP del Bahrain vinto da Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen e Alexander Albon. In questa occasione, però, i piloti affrontano un layout completamente diverso ed estremamente veloce, tanto che servono meno di 55 secondi per completare un giro. Si preannuncia grandissimo spettacolo in occasione di questa gara in nottura, ne vedremo sicuramente delle belle e ci sarà da divertirsi per tutta la durata dell’evento. Lewis Hamilton è assente perché positivo al Covid-19. Il sette volte Campione del Mondo ha lasciato il sedile della sua Mercedes a George Russell e il britannico sogna in grande XXX Di seguito ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) Oggi domenica 6 dicembre (ore 18.10) si corre il GP del, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sull’omonimo circuito in Bahrain. Si resta in Medio Oriente per questo appuntamento, settimana scorsa si è disputato il GP del Bahrain vinto da Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen e Alexander Albon. In questa occasione, però, i piloti affrontano un layout completamente diverso ed estremamente veloce, tanto che servono meno di 55 secondi per completare un giro. Si preannuncia grandissimo spettacolo in occasione di questain nottura, ne vedremo sicuramente delle belle e ci sarà da divertirsi per tutta la durata dell’evento. Lewis Hamilton è assente perché positivo al Covid-19. Il sette volte Campione del Mondo ha lasciato il sedile della sua Mercedes a George Russell e il britannico sogna in grande XXX Di seguito ...

