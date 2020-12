F1: Grosjean rinuncia, non correrà il Gp di Abu Dhabi (Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA, 06 DIC - Romain Grosjean non correrà l'ultimo Gp della stagione 2020 di F1, in programma domenica prossima ad Abu Dhabi. Dopo il terrificante incidente in Bahrain con la Haas, il pilota francese ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA, 06 DIC - Romainnonl'ultimo Gp della stagione 2020 di F1, in programma domenica prossima ad Abu. Dopo il terrificante incidente in Bahrain con la Haas, il pilota francese ...

