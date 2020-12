Crotone Napoli 0-4 | cronaca e tabellino

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 dicembre 2020) Allo stadio Scida, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo stadio “Scida”,si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-4 MOVIOLA 90? GOL– Mertens serve un solissimo Petagna in area di rigore. L’attaccante azzurro tira forte col destro e insacca il pallone sotto la traversa. 88?in controllo della partita 76? GOL– Bakayoko fa partire il contropiede azzurro dopo un ottimo recupero. Lozano mette in area per Mertens che fa la sponda per Demme che si allarga e calcia col destro, ...