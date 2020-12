Coronavirus: Fontana, 'Malara simbolo di tutti operatori sanitari in prima linea' (Di domenica 6 dicembre 2020) Milano, 6 dic. (Adnkronos) - “La dottoressa Malara è il simbolo di tutti gli operatori sanitari lombardi che hanno affrontato e gestito questa emergenza in prima linea. Un anno duro e difficile per tutti, ma con tanti gesti di eroismo e altruismo da non dimenticare. A lei rinnovo le mie più vive congratulazioni per quello che fece quella sera in ospedale. Andando contro rigidi protocolli, ha trovato il primo paziente a Codogno e lanciato l'allarme in Italia e in Europa. Grazie". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo che Annalisa Malara, la dottoressa che diagnosticò a Codogno il primo caso di Coronavirus in Italia, è stata nominata personaggio italiano del 2020 da una ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Milano, 6 dic. (Adnkronos) - “La dottoressaè ildiglilombardi che hanno affrontato e gestito questa emergenza in. Un anno duro e difficile per, ma con tanti gesti di eroismo e altruismo da non dimenticare. A lei rinnovo le mie più vive congratulazioni per quello che fece quella sera in ospedale. Andando contro rigidi protocolli, ha trovato il primo paziente a Codogno e lanciato l'allarme in Italia e in Europa. Grazie". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio, dopo che Annalisa, la dottoressa che diagnosticò a Codogno il primo caso diin Italia, è stata nominata personaggio italiano del 2020 da una ...

