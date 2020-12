Avellino, Molino: “Brutta sconfitta, ma ora invertiamo la rotta in casa” (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Non ci voleva questa sconfitta, ma guardiamo avanti sempre con fiducia”. Così al termine della gara contro la Virtus Francavilla, Gigi Molino. L’Avellino rimedia la prima sconfitta stagionale in esterna contro i pugliesi. Decisivo il gol al secondo minuto del primo tempo di Vazquez. “Abbiamo subito gol a freddo ma poi la squadra ha giocato e ha provato a recuperare – continua Molino – Ci abbiamo provato fino alla fine ma non ci siamo riusciti. Loro dopo il vantaggio hanno chiuso tutti gli spazi e hanno fatto una partita difensiva. Mercoledì abbiamo l’occasione per rifarci dopo questa brutta sconfitta”. Non solo la sconfitta per l’Avellino. Nelle prossime ore saranno da verificare le condizioni di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Non ci voleva questa, ma guardiamo avanti sempre con fiducia”. Così al termine della gara contro la Virtus Francavilla, Gigi. L’rimedia la primastagionale in esterna contro i pugliesi. Decisivo il gol al secondo minuto del primo tempo di Vazquez. “Abbiamo subito gol a freddo ma poi la squadra ha giocato e ha provato a recuperare – continua– Ci abbiamo provato fino alla fine ma non ci siamo riusciti. Loro dopo il vantaggio hanno chiuso tutti gli spazi e hanno fatto una partita difensiva. Mercoledì abbiamo l’occasione per rifarci dopo questa brutta”. Non solo laper l’. Nelle prossime ore saranno da verificare le condizioni di ...

All’Avellino non riesce il bis. Dopo la trasferta vittoriosa sul campo del Potenza mercoledì scorso, i biancoverdi sono superati di misura in terra pugliese dalla Virtus ...

FRANCAVILLA FONTANA – La Virtus Francavilla di Bruno Trocini ospita, per la 14^ giornata del Girone C del Campionato di serie C l’Avellino.

