A Natale: 70mila agenti in più per controllare chi si sposta (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Governo vieta gli spostamenti da una Regione all’altra dal 21 dicembre al 6 gennaio e tra Comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno e, con forza mette in campo una task force per controllare che i divieti vengano rispettati. Leggi su vanityfair (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Governo vieta gli spostamenti da una Regione all’altra dal 21 dicembre al 6 gennaio e tra Comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno e, con forza mette in campo una task force per controllare che i divieti vengano rispettati.

Agenzia_Ansa : Circolare del #Viminale ai prefetti in vista degli spostamenti per #Natale. Servirà l'#autocertificazione e ci sara… - PieroVendramel : RT @Libero_official: 'Delle due l'una. O ci considera fessi o teme la rivoluzione in strada'. Il direttore #Senaldi: cosa c'è dietro i 70mi… - annamariamarco : RT @mgdj56: Il piano del #Viminale per le feste di #Natale :70mila agenti in strada per far rispettare il #Dpcm. Quei 70mila agenti dovres… - bizcommunityit : Divieto spostamenti a Natale e Capodanno, aumentano i controlli. In strada 70mila agenti - salernonotizie : Feste di Natale: Giro di vite sui controlli con 70mila agenti impiegati -