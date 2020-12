UN ESEMPIO DI TRUFFA PERFETTA : Chat su sito di annunci + Paypal senza protezione vendite + Telegram (Di sabato 5 dicembre 2020) Cadere in una TRUFFA è molto facile, ecco perchè in questo articolo vi forniremo consigli utili per evitare soprese nell’acquisto di oggetti sui siti di annunci. Racconteremo i passaggi compiuti dal TRUFFAtore in quella che abbiamo chiamata la TRUFFA PERFETTA utilizzando un sito di annunci, Paypal e Telegram. Ovviamente il primo step è la creazione dell’annuncio. Il TRUFFAtore sceglierà siti di annunci con grande pubblico e in particolare quelli che offrono una Chat interna al sito e ne vedremo il motivo. Ecco una storia vera : Trovo questo annuncio su xxxx per l’acquisto di un macbook. Ci accordiamo sulla Chat del ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 5 dicembre 2020) Cadere in unaè molto facile, ecco perchè in questo articolo vi forniremo consigli utili per evitare soprese nell’acquisto di oggetti sui siti di. Racconteremo i passaggi compiuti daltore in quella che abbiamo chiamata lautilizzando undi. Ovviamente il primo step è la creazione dell’o. Iltore sceglierà siti dicon grande pubblico e in particolare quelli che offrono unainterna ale ne vedremo il motivo. Ecco una storia vera : Trovo questoo su xxxx per l’acquisto di un macbook. Ci accordiamo sulladel ...

mitsouko1 : RT @Martinetus: Il M5S sarà ricordato per sempre negli annali di storia politica mondiale come l'esempio più illustre e insuperato di truff… - emilio05714955 : RT @Martinetus: Il M5S sarà ricordato per sempre negli annali di storia politica mondiale come l'esempio più illustre e insuperato di truff… - CaloreGiacomo : RT @Martinetus: Il M5S sarà ricordato per sempre negli annali di storia politica mondiale come l'esempio più illustre e insuperato di truff… - Vagabondsky : RT @Martinetus: Il M5S sarà ricordato per sempre negli annali di storia politica mondiale come l'esempio più illustre e insuperato di truff… - ParaBellum____ : RT @Martinetus: Il M5S sarà ricordato per sempre negli annali di storia politica mondiale come l'esempio più illustre e insuperato di truff… -